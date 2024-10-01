آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان.. المقاومة حاضرة بقوة

العالم - خاص بالعالم

ورغم الضخ الاعلامي المترافق مع قصف مدفعي وجوي اسرائيلي على المنطقة الحدودية مع الاراضي المحتلة، الا ان المعطيات تشير الى ان الاسرائيلي متخوف جدا من التوغل في القرى اللبنانية الحدودية.

وتعكس المواقف التي بدأت تتوالى تلك الحقيقة،فموقع أكسيوس” الاميركي ونقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير قال انه لا توجد نية للغرق في الوحل في لبنان واصفا العملية العسكرية بالتكتيكية والمحدودة في التوقيت والنطاق الميداني.



كما نقلت 'إن بي سي' الاميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم ان "إسرائيل" كانت تخطط لغزو أكبر لكنها قررت تقليصه بعد محادثات خلال نهاية الأسبوع.



كما ان مصدرا بالجيش اللبناني اكد عدم رصد أي توغل بري إسرائيلي، في إعلان جاء بعد نفي قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل وحزب الله حصول أي توغل إسرائيلي.



وبحسب متابعين فإن جيش الاحتلال ربما حاول من خلال اعلانه اطلاق عملية عسكرية برية، استدعى خلالها 4 الوية اضافية، جس الوضع الميداني، وخصوصا اختبار رد المقاومة،ليبني على الشيء مقتضاه..الا ان المواقف السابقة لقادة المقاومة التي وضعت خارطة طريق لمواجهة الاعتداءات، وخصوصا ما اكدوه انه لن تكون هناك دبابات في اي توغل بري مفترض لانها ستدمر بمن فيها، كان واضحا جدا من خلال التصدي الكبير للمقاومة لتلك المحاولات /التي رافقتها عمليات استهداف مواقع عسكرية للاحتلال في مستعمرات حدودية كالمطلة وغيرها.