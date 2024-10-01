شاهد.. هكذا رحبت مدينة النجف الأشرف بالوافدين اللبنانيين

العالم - مراسلون

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني استجابت العتبة العلوية المقدسة في مدينة النجف الأشرف لنداء الإغاثة الذي أطلقته المرجعية الدينية حيث توافد مئات المواطنين اللبنانيين إلى العراق وتم تخصيص فنادق ومدن للزائرين ووسائل نقل.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من 400 مواطن لبناني قد وصلوا إلى البلاد عن طريق المنافذ البرية والجوية.

فرق متخصصة تواجدت في مطاري بغداد والنجف حيث استقبلت الوافدين على مدار الساعة وقد تم توفير جميع الخدمات الأساسية من غذاء ودواء وتأتي هذه الجهود في إطار التأكيد على التلاحم الإنساني والأخوي بين الشعبين العراقي واللبناني ومحاولة لتخفيف العبء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء العدوان الصهيوني المستمر.

وتؤكد العتبة العلوية المقدسة أن استعداداتها مستمرة على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات سعيًا منها لتلبية نداء المرجعية ودعم الشعب اللبناني الشقيق في محنته الراهنة.