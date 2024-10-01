مسؤول إيراني: الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة داخل كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال ولايت مدار لقناة العالم الإخبارية إن إيران نفذت هجوم صاروخي استهدف فيه مواقع عسكرية وأمنية إسرائيلية، ردًا على الجرائم غير الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وأكدت السلطات الإيرانية أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة، متجاوزة الدفاعات الإسرائيلية بما فيها القبة الحديدية.

وأشار سالار إلى أن هذا الرد يأتي بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، مؤكدا أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بإن الجمهورية الإسلامية مستعدة للرد بقوة أكبر في حال استمرار "المغامرات" الإسرائيلية.

وأكد ولايت مدار أن إيران تمتلك القدرة على الردع، وأنها لن تتردد في استخدام هذه القدرة إذا لزم الأمر. كما دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين، مشددًا على أن الشعب الإيراني وأحرار العالم يقفون متحدين ضد هذه الانتهاكات.