حرس الثورة: الوعد الصادق 2 استهدفت المراكز الاستراتيجية داخل الأراضي المحتلة

العالم – إيران

وإليكم النص الكامل للبيان الثاني لحرس الثورة الإسلامية في:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيتها الأمة الإسلامية بجبهة المقاومة الكبرى والشعب الأبي بإيران الإسلامية

بعد البيان السابق، ووفقاً للوعود التي قطعها مسؤولو الجمهورية الإسلامية والقادة العسكريون؛ إستهدف أبناءكم في حرس الثورة الإسلامية وبمساعدة القوات المسلحة الأخرى من خلال عملية الوعد الصادق 2 تحت رمز "يا رسول الله (ص)" بصواريخ من صنع أبناء إيران الإسلامية.

وأصيبت في هذه العملية بعض القواعد الجوية والرادارية؛ مراكز التآمر والتخطيط لاغتيال قادة المقاومة، وخاصة الشهيد الدكتور إسماعيل هنية والقائد العام لحزب الله في لبنان الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيدحسن نصرالله، والقادة العسكريون في حزب الله والمقاومة الإسلامية في فلسطين وقادة حرس الثورة.

على الرغم من أن هذه المنطقة كانت محمية بأنظمة الدفاع واسعة النطاق والأكثر تقدما، إلا أن 90٪ من الصواريخ أصابت الأهداف بنجاح، وأصيب الكيان الصهيوني بالرعب نتيجة الهيمنة الاستخباراتية والعملياتية للجمهورية الإسلامية.

إن هذه العملية تمت في إطار حق الدفاع المشروع ووفقا للقوانين الدولية، وأي غباء من العدو سيتم الرد عليه بطريقة مدمرة ومؤسفة.

العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية