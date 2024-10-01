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اللواء باقري: أي إجراء إسرائيلي ضد إيران سيؤدي لاستهداف جميع بنيته التحتية

اللواء باقري: أي إجراء إسرائيلي ضد إيران سيؤدي لاستهداف جميع بنيته التحتية
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الكيان الصهيوني المعتدي يجب أن ينتظر تدمير بنيته التحتية على نطاق واسع إن أراد الرد على إيران.

العالمإيران

وفي حديث مباشر للتلفزيون الإيراني قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري: منذ اغتيال الشهيد هنية والأميركيون والأوروبيون يطالبونا بضبط النفس من أجل إرساء وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف: تخطينا مرحلة صعبة من ضبط النفس لكن الوضع لم يعد يطاق بعد استشهاد السيد نصرالله والجنرال نيلفروشان.

وحذر اللواء باقري من أنه: إذا لم يتم لجم الكيان الصهيوني، وقام بأي إجراء ضد إيران فسوف نستهدف جميع بنيته التحتية.

وقال باقري: كنا نمتلك القدرة على مهاجمة البنى التحتية الاقتصادية للكيان لكننا اقتصرنا بالهجوم على قواعده العسكرية.

وبين أنه وخلال في الرد الإيراني الذي بدأ مساء الثلاثاء: تم استهداف ثلاث قواعد جوية رئيسية للكيان، وهي قاعدة الموساد وقاعدة نافاتيم الجوية والقاعدة الجوية التي تم استخدامها في اغتيال أمين عام حزب الله السيدحسن نصرالله العزيز.

وأشار إلى أنه: في هذه العملية، لم يتم استهداف البنى التحتية للكيان وشعبه، ولكن إذا ارتكب جرائم أو أعمال ضد سلطتنا، فسيتم استهداف جميع البنى التحتية الحيوية الخاصة بهم.

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