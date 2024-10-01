اللواء باقري: أي إجراء إسرائيلي ضد إيران سيؤدي لاستهداف جميع بنيته التحتية

العالم – إيران

وفي حديث مباشر للتلفزيون الإيراني قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري: منذ اغتيال الشهيد هنية والأميركيون والأوروبيون يطالبونا بضبط النفس من أجل إرساء وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف: تخطينا مرحلة صعبة من ضبط النفس لكن الوضع لم يعد يطاق بعد استشهاد السيد نصرالله والجنرال نيلفروشان.

وحذر اللواء باقري من أنه: إذا لم يتم لجم الكيان الصهيوني، وقام بأي إجراء ضد إيران فسوف نستهدف جميع بنيته التحتية.

وقال باقري: كنا نمتلك القدرة على مهاجمة البنى التحتية الاقتصادية للكيان لكننا اقتصرنا بالهجوم على قواعده العسكرية.

وبين أنه وخلال في الرد الإيراني الذي بدأ مساء الثلاثاء: تم استهداف ثلاث قواعد جوية رئيسية للكيان، وهي قاعدة الموساد وقاعدة نافاتيم الجوية والقاعدة الجوية التي تم استخدامها في اغتيال أمين عام حزب الله السيدحسن نصرالله العزيز.

وأشار إلى أنه: في هذه العملية، لم يتم استهداف البنى التحتية للكيان وشعبه، ولكن إذا ارتكب جرائم أو أعمال ضد سلطتنا، فسيتم استهداف جميع البنى التحتية الحيوية الخاصة بهم.