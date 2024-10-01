وزير الدفاع الايراني: سنستخدم تشكيلة أكثر تطورا من صواريخنا إن رد الاحتلال

العالم – إيران

وقال إن: هذه العملية كانت ذكية ومخطط لها بدقة ونفذت بنجاح تام واستخدمت فيها منتاجتنا الصاروخية.. ان هذه العملية صممت بما يتناسب مع المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني وكانت عملية ناجحة للغاية.

وأكد أن الأهداف المحددة في هذه العملية، كانت عسكرية وعملانية بالكامل لا سيما الأهداف الاستخباراتية التي استخدمت لاغتيال الشهيد إسماعيل هنية.

وأضاف أنه: إن تجرأ الكيان الصهيوني وقام بالرد، فإن إجراءاتنا ستكون شديدة جدا وسنستخدم تشكيلة أكثر تطورا من أنواع صواريخنا.

وأكد أن عملية الليلة هي جزء فحسب من القدرات الصاروخية الإيرانية وأن قسما كبيرا من القدرات الصاروخية لم يستخدم بعد نظرا إلى التكنولوجيا المتطورة للغاية وقدرتها على التدمير الأكثر شدة.