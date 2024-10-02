العالم – باختصار
وسائل إعلام عبرية إنفجارات ضخمة في قواعد عسكرية إسرائيلية جراء سقوط الصواريخ الإيرانية فيها.
القناه 12 العبرية: الولايات المتحدة شاركت في اعتراض الصواريخ الايرانية.
لجان المقاومة في فلسطين: نبارك الرد الإيراني الصاعق الذي استهدف عمق الكيان الصهيوني.
قائد الأركان الايراني اللواء باقري: تم ضرب مقر للموساد وقاعده حتسريم.
قائد الجيش الإيراني اللواءعبد الرحيم موسوي:لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن حقوقنا بقوة.
المتحدث باسم الحكومة الايرانية: عملية الوعد الصادق 2 كانت دفاعا عن مصالحنا الوطنية.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: سياستنا لدعم المقاومة بشكل شامل ستتواصل.
رئيس البرلمان الايراني ردنا على أي إعتداء إسرائيلي سيكون بمستوى مختلف.
جيش الإحتلال: عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار بن غوريون بسبب الصواريخ الإيرانية.
وزارة الدفاع الأمريكية: الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وحلفائها أمام تهديدات إيران.
وسائل إعلام عالمية: الصهاينة أصيبوا بالصدمة بسبب دقة الصواريخ الإيرانية.
الإعلام العبري: المنظومة الدفاعية الجوية فشلت في اعتراض عدد كبير من الصواريخ.
نائب قوات التعبئة في إيران العميد قريشي: هذه العملية تمثل جزءا صغيرا من قدراتنا الصاروخية.
الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: الهجوم كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا.
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