العالم – باختصار

وسائل إعلام عبرية إنفجارات ضخمة في قواعد عسكرية إسرائيلية جراء سقوط الصواريخ الإيرانية فيها.

القناه 12 العبرية: الولايات المتحدة شاركت في اعتراض الصواريخ الايرانية.

لجان المقاومة في فلسطين: نبارك الرد الإيراني الصاعق الذي استهدف عمق الكيان الصهيوني.

قائد الأركان الايراني اللواء باقري: تم ضرب مقر للموساد وقاعده حتسريم.

قائد الجيش الإيراني اللواءعبد الرحيم موسوي:لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن حقوقنا بقوة.

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: عملية الوعد الصادق 2 كانت دفاعا عن مصالحنا الوطنية.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: سياستنا لدعم المقاومة بشكل شامل ستتواصل.

رئيس البرلمان الايراني ردنا على أي إعتداء إسرائيلي سيكون بمستوى مختلف.

جيش الإحتلال: عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار بن غوريون بسبب الصواريخ الإيرانية.

وزارة الدفاع الأمريكية: الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وحلفائها أمام تهديدات إيران.

وسائل إعلام عالمية: الصهاينة أصيبوا بالصدمة بسبب دقة الصواريخ الإيرانية.

الإعلام العبري: المنظومة الدفاعية الجوية فشلت في اعتراض عدد كبير من الصواريخ.

نائب قوات التعبئة في إيران العميد قريشي: هذه العملية تمثل جزءا صغيرا من قدراتنا الصاروخية.

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: الهجوم كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا.

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