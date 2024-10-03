فيديوهات.. غارات صهيونية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

وتظهر في المقاطع المصورة أعمدة دخان تتصاعد في سماء لعاصمة اللبنانية.

كما وثقت الفيديوهات ألسنة اللهب وهي تعانق السماء عقب قصف عنيف على الضاحية الجنوبية.

وبحسب مصادر العالم فإن القصف الأخير على الضاحية أكبر من الهجوم الذي استشهد فيه السيد حسن نصر الله.

وقالت مصادر لبنانية ان الغارات استهدفت مباني عدة دمرت بالكامل.

وأوضحت ان غارات العدو الإسرائيلي الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت منطقة المريجه.

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كما نشر ناشطون مشاهد لغارات إسرائيلية عنيفة في محيط مستشفى السان تيريز بالضاحية الجنوبية لبيروت



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يتبع ...