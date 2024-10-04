نتنياهو تنصت علي جونسون من حمامه!

العالم - اوروبا

وقال جونسون إن نتنياهو خلال لقاء معه في مقر الخارجية البريطانية استأذن للدخول إلى حمامه الشخصي الموجود داخل ملحق سري، وفق وصف جونسون، وبعدها عثر الفريق الأمني المختص بحمايته على جهاز التنصت في الحمام.

وأضاف جونسون في مذكراته أن نتنياهو أمضى بعض الوقت في الحمام، “وقد تكون هذه مصادفة أو لا، ولكن أخبروني لاحقا، بعد فحص دوري أجراه فريق الأمن بحثا عن أجهزة التنصت، أنهم عثروا على واحد منها في صندوق بالحمام”.

وأضافت الصحيفة أنها طلبت خلال مقابلة مع جونسون تقديم المزيد من المعلومات عن هذه الواقعة، فقال إن التفاصيل كلها في هذا الكتاب”، في إشارة إلى مذكراته التي صدرت بعنوان “إطلاق العنان”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يعمل بشكل مباشر في الموساد لكنه معروف أنه “عمل معه بشكل وثيق”.