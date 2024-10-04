استهداف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو بريف دير الزور بصواريخ

وقد سُمِع دوي انفجار عنيف داخل القاعدة، بالتزامن مع محاولة المضادات الأرضية التابعة للاحتلال الامريكي التصدي للصواريخ.

وهذا الهجوم الثاني الذي يضرب القاعدة الامريكية خلال ساعات حيث دوت انفجارات متلاحقة في القاعدة، ناجمة عن هجوم بالطائرات المسيرة.

ويقول ما يسمى بـ"المرصد السوري"، ان القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية تعرضت منذ تاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 الفائت، لـ142 هجوماً من قبل فصائل المقاومة .

ومنذ سنوات طويلة، تحتل القوات الأمريكية مجموعة من أكبر حقول النفط والغاز السورية شرقي البلاد، منها حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط (الجبسة) جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في (الرميلان) شمال شرقي الحسكة، إضافة لآبار حقل "العمر" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، شرقي وشمالي دير الزور.

وينشط الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.

وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل.