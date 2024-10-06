بعد اخفاقه بإغتيال السنوار.. الكيان المحتل يكشف عن مكره الجديد!

العالم - فلسطين

وقالت مصادر لصحيفة "هآرتس" العبرية إن مثل هذه الخطة يمكن أن تشمل إلغاء تجميد أصول حماس التي جمدتها الحكومة السودانية قبل حوالي ثلاث سنوات.

وبحسب الصحيفة "ما يزيد هذه الخطة تعقيدا أن السودان يعيش حاليا حربا، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يضمن لقادة حماس الوفاء بوعودهم".

وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي دان سينور في شهر مايو من هذا العام، زعم نتنياهو أن "هذه الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا ألقت حماس سلاحها واستسلمت وأعادت الرهائن. فكرة النفي موجودة، ويمكن مناقشتها دائما" وفق قوله.

وبحسب الصحيفة: "تأمل 'إسرائيل' أن يفضل السنوار مغادرة غزة والذهاب إلى دولة ثالثة ".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن "زعيم حماس لن يوافق على صفقة مع 'إسرائيل\ مهما كانت شروطها".