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بعد اخفاقه بإغتيال السنوار.. الكيان المحتل يكشف عن مكره الجديد!

بعد اخفاقه بإغتيال السنوار.. الكيان المحتل يكشف عن مكره الجديد!
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

عقب أخفاق الكيان الصهيوني في أغتيال وتسوية زعيم حماس القائد يحيى السنوار كشفت وسائل إعلام عبرية أن هذا الكيان اللقيط قد يسمح ليحيى السنوار ولقادة حماس الباقين على قيد الحياة بمغادرة قطاع غزة إلى السودان كجزء من صفقة تبادل أسرى.

العالم - فلسطين

وقالت مصادر لصحيفة "هآرتس" العبرية إن مثل هذه الخطة يمكن أن تشمل إلغاء تجميد أصول حماس التي جمدتها الحكومة السودانية قبل حوالي ثلاث سنوات.

وبحسب الصحيفة "ما يزيد هذه الخطة تعقيدا أن السودان يعيش حاليا حربا، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يضمن لقادة حماس الوفاء بوعودهم".

وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي دان سينور في شهر مايو من هذا العام، زعم نتنياهو أن "هذه الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا ألقت حماس سلاحها واستسلمت وأعادت الرهائن. فكرة النفي موجودة، ويمكن مناقشتها دائما" وفق قوله.

وبحسب الصحيفة: "تأمل 'إسرائيل' أن يفضل السنوار مغادرة غزة والذهاب إلى دولة ثالثة ".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن "زعيم حماس لن يوافق على صفقة مع 'إسرائيل\ مهما كانت شروطها".

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