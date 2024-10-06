بمجزرة جديدة.. 19 شهيدا بقصف الاحتلال مسجدا يؤوي نازحين في دير البلح

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مصادر طبية قولها، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مسجدا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد 19 مواطنا وإصابة العشرات بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من جثث الأطفال وصلت المستشفى مقطوعة الرأس، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة.

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الإصابات في محاولة لإنقاذ عدد أكبر من المصابين الذين معظم جروحهم خطيرة، خاصة في وقت يعاني فيه المستشفى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم وجود أدوية كافية لمعالجة الإصابات.

في هذه الاثناء، قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ان قصف الاحتلال مسجدا يؤوي نازحين بدير البلح والمجازر في شمال غزة جرائم حرب صهيونية بغطاء أمريكي.

واضافت (حماس)، ان المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الآمنين وأدت إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والمصابين هي تعبير عن حقيقة هذا الكيان الإرهابي المجرم وقادته النازيين القتلة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.

واضاف: الاحتلال قصف 27 منزلا ومدرسة ومركز نزوح في مختلف محافظات قطاع غزة خلال 48 ساعة.

06:55المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين بقصف مسجد ومدرسة بالمحافظة الوسطى خلفتا 24 شهيدا و93 جريحا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.