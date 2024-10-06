الخارجية الإيرانية تدين بشدة استمرار جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين

العالم – إيران

وذّكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على الأماكن المقدسة والمدارس والمساجد والمراكز الطبية في فلسطين ولبنان، بالأسلحة التي تبرعت بها أمريكا، تذكر الرأي العام بجرائم داعش. إن قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية جزء لا يتجزأ من أفكار الصهيونية والتكفير.

وأضاف بقائي: إن استمرار سياسة الإرهاب والقتل الجماعي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، الذين نزحوا من ديارهم ولجأوا إلى دور العبادة والمراكز الثقافية والطبية، هو مثال واضح على جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية، ومن المناسب أن يتصدى المجتمع الدولي بجدية وفعالية لهتلر العصر الجديد، أي نتنياهو والقادة المجرمين في الكيان الصهيوني.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن سياسة زعزعة الأمن في المنطقة التي ينتهجها الكيان الصهيوني تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وأن التقاعس عن التحرك لمواجهة هذه الجرائم سيكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على جميع دول المنطقة وخارجها.

وأكد بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب مرة أخرى من جميع دول العالم، وخاصة الدول الإسلامية، إرسال مساعدات إنسانية فورية للاجئين والنازحين في غزة ولبنان بكل الطرق الممكنة وباستخدام الإمكانات الهائلة المتوفرة لديهم ومواجهة سياسة الإرهاب وزعزعة الأمن في المنطقة التي يمارسها الكيان الصهيوني.