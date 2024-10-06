حزب الله يرد على الاعتداءات الإسرائيلية بضربة نارية على قاعدة إسرائيلية

العالم- خاص بالعالم

وسط هذه التطورات، اعلن ضابط في المقاومة الإسلامية مقتل اكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة جيش الاحتلال، وإصابة أكثر من 130 خلال الأيام القليلة الماضية منذ إعلان جيش الاحتلال بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان. وقال الضابط إن هذه الأرقام إعترف العدو ببعضها، والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره.



وتواصل مجموعات الإسناد الناري في المقاومة الإسلامية استهداف أماكن تحشدات الجنود الإسرائيليين في الثكنات والمواقع العسكرية والمستوطنات قبالة الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ والرشاشات الثقيلة، وتحقق إصابات مباشرة.



المقاومة وفي اطار ردها على الاعتداءات الاسرائيلية، استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال في خلة شعيب شرقي بلدة بليدا بقذائف ‏المدفعية، كما استهدفت موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة، وقصفت ‏تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة مرغليوت بصلية ‏صاروخية.

كما أصابت تجمعات عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة بشكل دقيق. وأثناء محاولة القوات الإسرائيلية إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستوطنة المنارة، استهدفهم مقاتلو حزب الله بصلية صاروخية.



الإعلام العبري أفاد بدخول مئات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ من منطقة حيفا وحتى الخضيرة جنوبا،بعد تعرضها لصليات صاروخية من قبل المقاومة اللبنانية ..كما دوت صفارات الرعب في عرب العرامشة بالجليل الغربي وعدد من المستوطنات في مجلس ماروم الجليل.