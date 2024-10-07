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أكثر من 1000صاروخ ومسيرة..إجمالي العمليات اليمنية المساندة لغزة خلال عام

أكثر من 1000صاروخ ومسيرة..إجمالي العمليات اليمنية المساندة لغزة خلال عام
الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، بأن القوات اليمنية استهدفت 193 سفينة دعماً لغزة، وأسقطت 11 طائرة أمريكية من نوع MQ-9، مشيراً إلى أنهم في جبهة اليمن قصفوا على مدى عام بأكثر من 1000 صاروخ ومسيرة، وكذلك استخدموا الزوارق في البحار.

العالم- اليمن

وذكر السيد الحوثي، في خطاب بمناسبة ذكرى مرور عام على عملية طوفان الأقصى، أن "من نتائج عمليات اليمن المهمة هو منع الكيان الإسرائيلي من الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب وبحر العرب، استهداف الكيان الإسرائيلي إلى داخل فلسطين المحتلة واستهداف ما يرتبط به من سفن إلى المحيط الهندي وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أن "عمليات اليمن تطورت وصولا إلى المرحلة الخامسة مع تطوير القدرات العسكرية وصنع صاروخ "فلسطين 2" ومسيّرة "يافا"، مشيرا إلى أن "الجهود في جبهة اليمن مستمرة في تطوير القدرات والارتقاء في مستوى الأداء وفي زيادة العمليات أكثر وأكثر".

وأشار الى ان الأنشطة الشعبية بلغت إلى 746972 نشاطا مابين خروج مسيرات وفعاليات. وأن أنشطة التعبئة على مستوى المسير العسكري والعروض والمناورات والأنشطة العسكرية بلغت 2866 نشاطا.

وأكد السيد الحوثي، أن "جبهات الإسناد تتجه للتصعيد أكثر وأكثر ضد العدو الإسرائيلي وتسعى لتطوير قدراتها في التصدي للعدو الإسرائيلي وإسناد الشعب الفلسطيني ومجاهديه"، مشيرا إلى أن "جبهة الإسناد في اليمن اتجهت بفاعلية منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى بعمليات جادة وقوية".

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