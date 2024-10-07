قطر ترد على مزاعم الاحتلال حول تواصل الوسطاء مع السنوار

العالم _ فلسطين

وأضافت الصحيفة: "نفى دبلوماسي قطري كبير مزاعم التواصل المباشر مع يحيى السنوار، وفريق الوساطة القطري لم يلتق أو يتواصل بعائلات الأسرى لدى حماس".

وفي حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح الدبلوماسي أن "جميع جهود الوساطة تتم حصريا من خلال ممثلين من المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة".

وفي تعليقه على ما تداولته "القناة 12" الإسرائيلية حول "لقاء وتواصل عائلات الأسرى في الأيام الأخيرة مع فريق الوساطة القطري، نفى الدبلوماسي ذلك، موضحا: "ما ورد في الاعلام العبري غير صحيح على الإطلاق".

وأكد الدبلوماسي القطري أن "أيا من أعضاء فريق الوساطة القطري لم يدل بمثل هذا التصريح لعائلات الأسرى".

وقال الدبلوماسي: "إن كبير مفاوضي حركة حماس ونائب رئيس مكتبها السياسي خليل الحية يقود المفاوضات نيابة عن حماس منذ اليوم الأول"، مؤكدا أن "السنوار لم يشارك قط في محادثات مباشرة".

وأشار إلى أن خليل الحية هو شخصية سياسية بارزة في حماس، وقد شارك بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية، وكثيرا ما مثلها في محادثات وقف إطلاق النار والمفاوضات الأخرى. ووفقا للدبلوماسي القطري، قاد الحية المحادثات مع الوسطاء الخارجيين طوال أزمة الأسرى الحالية.

وأضاف الدبلوماسي في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس: "كان الشهيد اسماعيل هنية مشاركا في مفاوضات سابقة، لكن الحركة كانت دائما هي التي تدير الجانب الفني للأمور".