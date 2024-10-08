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حزب الله يستهدف حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة + فيديو

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية مدينة حيفا بفلسطين المحتلة و محيطها بعشرات الصواريخ.

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان : قصفنا مدينة حيفا و"الكريوت" بصلية صاروخية كبيرة دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان تجاه حيفا ومحيطها.

ووصفت مصادر عبرية القصف العنيف الذي شنه حزب الله على حيفا بـ" الأكبر منذ بدء الحرب"

يذكر أنه تزامنًا مع كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سمع صوت سلسلة من صافرات الإنذار في حيفا والكريوت والمناطق المحيطة بها، عقب إطلاق عشرات الصواريخ على المنطقة.

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