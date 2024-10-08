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شاهد بالفيديو.. استهداف دبابة 'ميركافا' وسط مخيم جباليا

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي في سرايا القدس مشاهد من استهداف دبابة "ميركافاه" صهيونية بقذيفة "تاندوم" متوغلة في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا.

العالم - فلسطين

نشاهد معا:

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