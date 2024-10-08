بعد عام من العدوان.. المقاومة مازالت تسطر أروع الملاحم في غزة

العالم - خاص العالم

الأرض تنصر أبناءها. هذا هو حال فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد عام من العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع والتوغل البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي. فما زالت المقاومة الفلسطينية تتصدى للجيش الإسرائيلي في كافة محاور القتال.

جبهة شمال قطاع غزة هي الأكثر سخونة هذه الأيام، حيث نفذت فيها كتائب القسام عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا ومناطق أخرى.

ويخوض المقاومون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود الاحتلال المتوغلين غرب معسكر جباليا، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم. كما فجر مقاومو القسام ناقلة جند إسرائيلية واشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في نفس المنطقة.

كما دكت كتائب القسام مقر القيادة والسيطرة للقوات الإسرائيلية في منطقة الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون.

وفي عملية نوعية، استهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية مكونة من عشرة جنود بعبوة مضادة للأفراد شمال مدينة غزة، وناقلة جند بقذيفة مضادة للدروع.

من جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة تاندوم حيث كانت تتوغل في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي رسالة طمأنة من ميدان القتال شمال غزة، وجه أحد مجاهدي كتائب ألوية الناصر صلاح الدين رسالة إلى الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني.

من جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل رقيب أول وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة.

أما في معارك وسط القطاع، فقد قصفت سرايا القدس بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين بقذائف الهاون مقر التحكم والسيطرة للاحتلال في جحر الديك.

كما كانت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين بالمرصاد لمعاقل جيش الاحتلال في محور 'نتساريم' عبر قذائف الهاون.