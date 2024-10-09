هل أنجزت معركة طوفان الأقصى وما مدى صوابية خيار المقاومة؟

العالم - مراسلون

تناول برنامج عام علی طوفان الاقصی، انجازات معركة طوفان الأقصى وصوابية العملية وتأثيرها الإقليمي، والنضال الفلسطيني في الضفة الغربية وإسناد جبهة المقاومة في اليمن وعملية الوعد الصادق الإيرانية .

واستضاف البرنامج الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية، الخبير في شؤون المقاومة الدكتور هاني الدالي.

وقال هاني الدالي إن دخول عناصر المقاومة لعمق الأراضي المحتلة سقوط لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي مؤكدا أنها أكبر هجوم في تاريخ الصراع مع الكيان المحتل من ناحية القوات والنفوذ لعمق الكيان.

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