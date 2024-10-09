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بعد عام من انطلاقها..

هل أنجزت معركة طوفان الأقصى وما مدى صوابية خيار المقاومة؟

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

تعتبر معركة طوفان الأقصى فتح كتابة تاريخ الصراع الفلسطيني عنونة وتسجيل تاريخ جديد لحاضر الأمة الإسلامية عنوانه بداية زوال الكيان الإسرائيلي وبدء مشروع حقيقي هو التحرر والعزة.

العالم - مراسلون

تناول برنامج عام علی طوفان الاقصی، انجازات معركة طوفان الأقصى وصوابية العملية وتأثيرها الإقليمي، والنضال الفلسطيني في الضفة الغربية وإسناد جبهة المقاومة في اليمن وعملية الوعد الصادق الإيرانية .

واستضاف البرنامج الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية، الخبير في شؤون المقاومة الدكتور هاني الدالي.

وقال هاني الدالي إن دخول عناصر المقاومة لعمق الأراضي المحتلة سقوط لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي مؤكدا أنها أكبر هجوم في تاريخ الصراع مع الكيان المحتل من ناحية القوات والنفوذ لعمق الكيان.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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