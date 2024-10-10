عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة في دير البلح + فيديو

العالم - الإحتلال

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام بوصول أكثر من 20 شهيدًا غالبيتهم تحولوا إلى أشلاء إلى جانب عشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح؛ جراء استهداف المدرسة التي تؤوي نازحين.

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وكررت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة قصف مراكز الإيواء في المدارس ما أدى إلى آلاف الشهداء والجرحى.

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وأكد اسماعيل الثوابتة المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي الحكومي بأن هذه جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في قصف مباشر لمدرسة فيها 8000 نازح .

وأضاف ثوابته: لقد اختار الاحتلال هذا الوقت بشكل متعمد لأن المدرسة تكون في هذا الوقت مكتظة بالباعة والمواطنين، وهذه الجريمة الجديدة تضاف لسلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال بحق مراكز الايواء.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي هذه المجزرة وكل المجازر وطالب العالم بوقف شلال الدم في قطاع غزة، لافتا إلى أن المجازر وصلت غلى درجة خيالية، فحتى المدرسة الواحدة استهدفها الاحتلال أكثر من مرة، وفي كل مرة يروج لأكاذيبه ويضلل الرأي العام ويكذب ويقول أنه يستهدف المقاومين في هذه المراكز، وكل ذلك سعيا منه لإيقاع أكبر عدد من الشهداء الأطفال والأبرياء.

ويشن جيش الاحتلال "الاسرائيلي" منذ الـ7 من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 138 ألف مواطن، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار كبير وحالة من المجاعة القاتلة التي أودت بحياة العشرات من الأطفال، وسط تجاهل "إسرائيلي" واضح لقرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.