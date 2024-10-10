حدث أمني صعب لقوات الاحتلال في غزة

العالم - فلسطين

من جهتها اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” في بيان الخميس، استهداف دبابتين وقوات إسرائيلية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن حدث أمني صعب واجه القوت الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب شرق معسكر جباليا، أوقع خلاله مجاهدو القسام سرية مشاة ميكانيكي مؤللة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا.

وأضافت: فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة “شواظ” في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة “رعدية” في جيب “همر” واستهداف جيب آخر بقذيفة “تاندوم” وبعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ آخر، أعلنت كتائب القسام دك تحشدات قوات العدو شرق معسكر جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع.