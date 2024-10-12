شاهد ما صرّحت به شبكة CNN الأميركية حول حزب الله

العالم – خاص بالعالم

حيث جاء في تقرير للشبكة الامريكية ان عدوان الكيان الاسرائيلي على حزب الله قد وصل إلى طريق مسدود بينما تشير الاشتباكات الحدودية العنيفة إلى أن الفوز لن يكون سهلا.

وفي التفاصيل، أشار تقرير الشبكة إلى أن 'مستوى المقاومة من جانب حزب الله فاجأ العديد من المراقبين'، بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، واستشهاد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله. ففي الوقت نفسه، 'يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على كيان الاحتلال بشكل منتظم'.

واشار العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يقاتلون في لبنان، إلى صعوبات يواجهونها في التعامل مع التضاريس الجبلية المفتوحة، حيث يوجد الحزب في الداخل؛ وأكدوا ايضا ان الحرب على طول الحدود الشمالية مختلفة تماما عما شهدوه في غزة.

فالقدرات التي يتمتع بها جيش الاحتلال لا تعني الكثير في نوع القتال الدائر في تلال جنوب لبنان، حيث لا تعد الأسلحة المتفوقة ذات أهمية كبيرة'.

وفي السياق، قال دانيال سوبلمان، خبير الأمن الدولي في 'الجامعة العبرية' في القدس، إن 'إسرائيل خاضت تجربة مماثلة في حرب عام الفين وستة مع حزب الله'، حيث كان الأخير 'يواجه أقوى جيش في الشرق الأوسط، لكن حزب الله، 'لم يهزم'. بل كان طوال الهجوم الإسرائيلي قادرا على إطلاق مئات الصواريخ على الاراضي المحتلة يوميا'.

وتابع سوبلمان أنه 'بعد الفشل الذريع في 2006، أمضت سلطات الاحتلال ما يقرب من عقدين من الزمن في التحضير لمواجهتها المقبلة مع حزب الله، حيث 'كان الافتراض هو أن الحرب المقبلة ستكون معه، وليس مع حماس، فربما لم يتخيل أحد على وجه الأرض سيناريو على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

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