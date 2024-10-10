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بقائي: عراقجي اجرى مشاورات هامة مع نظيره القطري

بقائي: عراقجي اجرى مشاورات هامة مع نظيره القطري
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

 اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان مشاورات هامة جرت بين وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الى ثاني فيما يخص الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

العالم - ايران

وكتب بقائي في حسابه على منصة "اكس": لقد جرت مشاورات مهمة بين الدكتور عراقجي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني بشان تطورات الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

واضاف ان جميع دول المنطقة تتحمل مسؤولية العمل لوقف الابادة الجماعية في غزة وانهاء عدوان الكيان المحتل على لبنان، وان تبذل قصارى جهدها لحماية المنطقة من كارثة مفروضة.

وبدأ عراقجي، أمس الأربعاء، جولة خليجية استهلها بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، كما زار قطر لبحث تطورات المنطقة، خاصة في غزة ولبنان مع المسؤولين القطريين.

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