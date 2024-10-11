شاهد.. المقاومة العراقية تهاجم هدفاً حيوياً للاحتلال في إيلات بالمسيّرات

العالم - العراق

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة العراقية في بيان، إن الهجوم يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدد البيان على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، هاجمت فجر الأربعاء، 4 أهداف للاحتلال في فلسطين والجولان السوري المحتلين، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي 4 بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة العراقية في حينها استهداف هدفين حيويين جنوب وشمال فلسطين المحتلة، وهدفين حيويين في الجولان السوري المحتل.

كذلك الأمر، أعلنت المقاومة العراقية يوم الثلاثاء، تنفيذها 5 عمليات منفصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال فلسطين المحتلة بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر" والطائرات المسيّرة.

وبينما تكثّف المقاومة الإسلامية في العراق ضرباتها ضد أهداف وقواعد للاحتلال الإسرائيلي، في اتجاه وسط وشمالي فلسطين المحتلة، والجولان السوري المحتل، فقد دفعت العمليات "جيش" الاحتلال للإقرار بالتعقيدات التي يواجهها في التعامل مع المسيّرات العراقية.

وذكر موقع "واللا"، أنّ جنوداً من لواء (210) في الجولان، "ينتقدون بشدة سلوك الجيش الإسرائيلي، وقصور إجراءات الأمان التي يوفرها الجيش لهم ضد تهديد المسيّرات العراقية".

انتقادات الجنود تلك، جاءت بعد إقرار الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة 24 آخرين يوم الجمعة الماضي، من جراء استهداف مسيّرة، أُطلقت من العراق، واستهدفت قاعدةً عسكريةً إسرائيليةً في الجولان السوري المحتل.