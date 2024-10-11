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الخارجية الايرانية تدين عدوان الكيان الصهيوني على مستشفى الهلال الأحمر

الخارجية الايرانية تدين عدوان الكيان الصهيوني على مستشفى الهلال الأحمر
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عدوان الكيان الصهيوني على المستشفى الميداني للهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان بأنه جريمة حرب وادانها بشدة وطالب برد واضح من المؤسسات الدولية المعنية .

العالم _ ايران

وادان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بشدة هجوم الكيان الصهيوني على المستشفى الميداني للهلال الأحمر التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان واعتبره مصداق صارخ لجرائم الحرب .

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية إلى حظر الهجمات على المستشفيات والمراكز الطبية والصحية وفق القوانين المعروفة في القانون الدولي الإنساني، واعتبر الهجمات المتكررة لكيان الاحتلال على المستشفيات والمراكز الطبية والإغاثية في غزة ولبنان وسوريا بانها دليل واضح على تمرد هذا الكيان على كافة القواعد والأنظمة الدولية، ودعا إلى رد فعل واضح من المؤسسات الدولية المختصة، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإدانة تصرفات الكيان الصهيوني باعتبارها جريمة حرب.

كما أشار بقائي إلى ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة مئات الآلاف من اللبنانيين الذين نزحوا من منازلهم في الأسبوعين الماضيين بسبب تكثيف هجمات الكيان الصهيوني على المناطق المدنية في لبنان، مؤكدا على ضرورة ان تتحمل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة، وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر، مسؤولياتها لتقديم المساعدة الفورية للنازحين.

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