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الإعلام العبري: مقاومو غزة كشفوا قوة خاصة وأوقعوا فيها قتلى وجرحى

الإعلام العبري: مقاومو غزة كشفوا قوة خاصة وأوقعوا فيها قتلى وجرحى
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن قوة إسرائيلية خاصة دخلت متنكرة بزي رجال الدفاع المدني إلى قطاع غزة لكن مقاتلين فلسطينيين كشفوها في رفح جنوبي القطاع.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للاعلام، ان المصدر أضاف أن المقاومة الفلسطينية أوقعت في صفوف القوة الإسرائيلية قتلى ومصابين، وأشارت إلى أن القوة الإسرائيلية المتنكرة كانت قد دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن المزيد من التفاصيل ستنشر بعد انتهاء ما اسموه بـ"عيد الغفران" غدا السبت.

ولم تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية حتى الآن عن الحدث، غير أنها أكدت خلال الأيام الماضية التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في الشمال.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاول منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التوغل في مخيم جباليا شمال القطاع، في عملية برية هي الثالثة بالمنطقة منذ بدء العدوان قبل عام.

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