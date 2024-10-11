الاحتلال يعترف بهلاك جنديين اثنين في 'يرؤون' بصاروخ لمقاومي لبنان

العالم - لبنان

وحسب "الميادين"، نقلت صحيفة "معاريف" عن سقوط جرحى بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على الجليل الأعلى.

وأمس الخميس، أقرّ جيش الاحتلال، بهلاك أحد جنوده وإصابة آخر بالمعارك الدائرة عند الحدود مع لبنان.

وذكر الجيش أنّ الجندي القتيل من "اللواء 228"، وأنّ جندياً آخر من "الكتيبة 5030" أُصيب بجروح خطيرة في الحادث نفسه حيث جرى نقله إلى المستشفى.

كما أُصيب كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال الاشتباكات عند الحدود اللبنانية.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة جنديين من "الوحدة 504" وجندي ثالث من "الكتيبة 8207" بجروح خطيرة في معركة جنوب لبنان.

كما أدى القصف الصاروخي من لبنان على مستوطنة "كريات شمونة"، الأربعاء، إلى مقتل إسرائيلييْن اثنيْن، وأصيب عدد من المستوطنين، وُصفت إصابات بعضهم بالحرجة.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، التصدي لمحاولات قوات الاحتلال التسلل إلى الأراضي اللبنانية الجنوبية، بالاشتباك معها واستهدافها بالعبوات والصواريخ والقذائف، محققةً إصابات مؤكّدة في صفوفهم، ناهيك بتوسيع دائرة نيرانها في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتكتم كيان الاحتلال عن حجم الخسائر البشرية والمادية الحقيقة.