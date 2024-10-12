المقاومة اللبنانية تواصل استهداف مواقع وتحشدات الاحتلال

العالم-لبنان
في مستجدات عملياتها لليوم السبت، اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم السبت 12-10-2024 قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بصلية صاروخية.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 صباحاً، مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.
وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 12:20 ظهراً، تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" بصلية صاروخية كبيرة.
وعند الساعة 12:20 ظهراً، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "كفريوفال" بصلية صاروخية.
كما استهدف المجاهدون، عند الساعة 12:20 ظهراً، قاعدة الاتصالات في "كرن نفتالي" بصلية صاروخية كبيرة.
وفي ثالث عملية، عند الساعة 12:20 أيضاً، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "خربة نفحا" بصلية صاروخية.
ثم استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في الساعة نفسها - 12:20 ظهراً، تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "كفر جلعادي" بصلية صاروخية.
وعند الساعة 01:00 ظهراً، استهدف حزب الله تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بقذائف المدفعية.
بعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 02:30 ظهراً، تجمعاً لجنود الاحتلال في "مسكاف عام" بقذائف المدفعية.
وكانت المقاومة قد نفذت منذ فجر اليوم، وحتى الصباح، سلسة عمليات، كان أبرزها استهداف قاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا، مستهدفةً مصنع المواد المتفجرة فيها بصلية من الصواريخ النوعية، مؤكدةً أنها ستبقى جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الأبي والمظلوم.
في غضون ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية عن عمليتين نفذتهما أمس الجمعة 11-10-2024، حيث شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من عصر يوم أمس، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على "عين مرغليوت"، وأصابت أهدافها بدقة.
كما شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من مساء أمس الجمعة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة الدفاع الجوي في "كريات إيلعيزر" غربي مدينة حيفا، وأصابت أهدافها بدقة.
وتأتي هذه العمليات، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.