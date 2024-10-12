المقاومة اللبنانية تواصل استهداف مواقع وتحشدات الاحتلال

العالم-لبنان

في مستجدات عملياتها لليوم السبت، اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم السبت 12-10-2024 قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بصلية صاروخية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 صباحاً، مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية. ‏

وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 12:20 ظهراً، ‏تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وعند الساعة 12:20 ظهراً، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "‏كفريوفال" بصلية صاروخية. ‏

كما استهدف المجاهدون، عند الساعة 12:20 ظهراً، قاعدة الاتصالات في "‏كرن نفتالي" بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وفي ثالث عملية، عند الساعة 12:20 أيضاً، استهدفت المقاومة ‏تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "خربة نفحا" بصلية صاروخية. ‏

ثم استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في الساعة نفسها - 12:20 ظهراً، ‏تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "كفر جلعادي" بصلية صاروخية. ‏

وعند الساعة 01:00 ظهراً، استهدف حزب الله ‏تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بقذائف المدفعية. ‏

بعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 02:30 ظهراً، تجمعاً لجنود الاحتلال في "مسكاف عام" بقذائف المدفعية. ‏

وكانت المقاومة قد نفذت منذ فجر اليوم، وحتى الصباح، سلسة عمليات، كان أبرزها استهداف قاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا، ‏مستهدفةً مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية، مؤكدةً أنها ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الأبي والمظلوم. ‏

في غضون ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية عن عمليتين نفذتهما أمس الجمعة 11-10-2024، حيث ‌‌شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من عصر يوم أمس، ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على "عين مرغليوت"، وأصابت أهدافها بدقة.‏

كما شن مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 08:00 من مساء أمس الجمعة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة الدفاع الجوي في "كريات إيلعيزر" غربي مدينة حيفا، وأصابت أهدافها بدقة. ‏

وتأتي هذه العمليات، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.