قاليباف: سندعم القرارات اللبنانية بكل قوة ونقف إلى جانب شعبه

العالم - لبنان

وفي مؤتمر صحفي من سفارة الجمهوریة الاسلامیة الایرانية في بيروت اليوم السبت قال قاليباف ان زيارته الى بيروت تاتي خلال سفره الى اجتماع اتحاد البرلمانات في جنيف.

واضاف قاليباف: زيارتي الى بيروت هي لنقل رسالة ايران حول استمرار الدعم للبنان في هذه الظروف الصعبة.

واضاف رئيس البرلمان الايراني: ثقوا تماما انني سانقل رسالة مظلومية واضطهاد لبنان خلال اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي في جنيف.

وتابع قاليباف: اجريت لقاءين اثنين مع كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكما اجربت لقاء مع ممثلي القوى والاحزاب السياسية في لبنان.

واشار قاليباف الى بجولته الميدانية لاحدى المباني المدمرة في الضاحية الجنوبية والتقيت مع سكان المنطقة وقال ان احد اهم النقاط خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين كان التركيز على اقامة جسر جوي لايصال المساعدات الايرانية الى لبنان.

واكد ان ايران ستدعم اي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية او الشعب او المقاومة، لافتا ال انني وجدت خلال زيارتي صمود وبسالة ووحدة الشعب والحكومة في لبنان.