حمدان: كيان الاحتلال يسعى إلى حرب إقليمية لانقاذ نفسه

العالم - فلسطين

وأضاف حمدان في تصريح لقناة الأقصى: "الاحتلال يسعى إلى حرب إقليمية لجلب شراكات جديدة له تنقذ ما تبقى منه"، مؤكدًا أن "محور المقاومة ما زال متماسكاً ومؤثراً، ولن تتوقف ضرباته حتى في عمق الكيان".

ولفت إلى أن "العدو عاجز عن حسم المعركة مع رجال المقاومة، رغم مرور عام كامل على المعركة، وهذا مؤشر على أنه ضعيف".

وشدد حمدان على أن "حركة حماس تسعى بكل جهد وطريقة لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة"، وأضاف "صمود شعبنا الفلسطيني أسطوري، وهذا يدفعنا لبذل كل الجهود بشتى أنواعها لوقف العدوان الصهيوني الهمجي".

ولفت إلى أنه "ما زال بأس المقاومة شديد رغم قساوة الظروف في أطول معركة في تاريخ هذا الكيان"، وأضاف "جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء تؤكد أنه فشل في تحقيق أهدافه وأنه عاجز"، وأوضح أن "الاحتلال يكتب سطور نهايته في هذه المعركة المباركة".

حمدان أشار إلى أن "رجال المقاومة في غزة يحققون القتل في جنود العدو رغم قلة الإمكانيات"، وأضاف "قطعنا شوطًا مهمًا في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني تحت سقف المقاومة"، و أوضح أن "إرادة فصائل المقاومة الفلسطينية مستمدة من صمود وإرادة شعبها".

وأكد أن "هناك أفكارًا وخططًا واضحة متفق عليها بين الفصائل لتسيير أمور شعبنا الفلسطيني وإنهاء معاناته".

وبيّن حمدان أن "الاحتلال يوسّع المعركة نحو لبنان، وهذا دليل على أنه في مأزق رغم الدمار الكبير في قطاع غزة"، وأضاف: "المقاومة في لبنان أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف العدو"، وأوضح أن "المقاومة في لبنان قوية وبخير رغم استشهاد أمينها العام القائد (السيد) حسن نصر الله".