حزب الله ينفذ 27 عملية نوعية ضد الإحتلال خلال 24 ساعة

العالم - لبنان

ونفذت المقاومة الإسلامية دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدم الكيان "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ السبت 12-10-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 20:00 من مساء الجمعة 11-10-2024 شن هجوم جوي بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

2- يوم الجمعة 11-10-2024 شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على ضواحي تل ‏أبيب كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.



3- الساعة 01:00 استهداف ‏تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" في موقع الجرداح بصلية صاروخية.

4- الساعة 01:30 استهداف قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 02:10 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.

6- الساعة 03:45 استهداف مربض العدو "الإسرائيلي" في معيليا بصلية ‏صاروخية كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 03:50 بينما كانت جرافة عسكرية صهيونية تحاول الخروج من محيط موقع راميا بإتجاه البلدة ‌‏إستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‌‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة.

8- الساعة 04:15 استهداف ‏قوة مشاة صهيونية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

9- الساعة 06:00 استهداف قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين إن المقاومة الاسلامية ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الابي والمظلوم.

10- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" على أطراف بليدا بصلية صاروخية.

11- الساعة 10:30 استهداف مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 12:20 استهداف ‏تجمع لقوات العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية كبيرة.

13- الساعة 12:20 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة ‏كفريوفال بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 12:20 استهداف قاعدة الاتصالات في ‏كرن نفتالي بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

15- الساعة 12:20 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة خربة نفحا بصلية صاروخية.

16- الساعة 12:20 استهداف ‏تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية.

17- الساعة 13:00 استهداف ‏تجمعات لجنود العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة المنارة بقذائف المدفعية.

18- الساعة 14:30 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" في مسكفعام بقذائف المدفعية.

19- الساعة 15:15 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

20- الساعة 17:00 شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على عين مرغليوت وأصابت أهدافها بدقة

21- الساعة 19:00 استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

22- الساعة 19:30 استهداف قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

23- الساعة 19:50 استهداف تجمع لقوات العدو "الإسرائيلي" في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

24- الساعة 21:05 استهداف تجمع لقوات العدو "الإسرائيلي" في ‏كرن نفتالي بصلية صاروخية.

25- الساعة 22:45 أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة موقع رامية إستهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه ‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

26- الساعة 23:30 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" في محيط ‏موقع المرج بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين.

27- الساعة 23:30 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" في محيط ‏موقع رميم بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية .