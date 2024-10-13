شاهد..فيديو جديد لحماس بشأن أسرى الاحتلال

العالم- فلسطين

وفي مقطع فيديو نشره موقع الحركة، أعادت حماس نشر صور وأسماء ستة أسرى إسرائيليين قتلوا بغزة وعثر جيش الإحتلال على جثثهم في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، مطلع الشهر الماضي.



وأضافت الحركة: "وعد أهالي الأسرى بأن يعيدهم أحياء عبر الضغط العسكري وحرب الإبادة، لكنهم عادوا قتلى بسبب وعده المشؤوم".



وامس السبت، أغلق أهالي أسرى إسرائيليين في غزة "شارع "أيالون" الرئيسي وسط تل أبيب، وأشعلوا النيران، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية"، بحسب قناة "12" العبرية.



ورفع المتظاهرون "لافتات تحمل أسماء 101 إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة"، داعين السلطات "لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادتهم".



ويتهم أهالي الأسرى رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بالتخلي عن أبنائهم من أجل الحفاظ على منصبه السياسي، ويعبرون عن استيائهم من عدم إعطاء الأولوية لقضية أبنائهم في الأجندة الحكومية.



ووفقا لتقديرات الاحتلال، فإن هناك 101 أسير في غزة من أصل 239 تم أسرهم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.