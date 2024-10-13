اعتراف الاحتلال: حزب الله أطلق 320 صاروخاً على مواقعنا في 'يوم الغفران'

العالم _ فلسطين

وجاء في بيان للجيش الاحتلال "خلال يوم الغفران وفي نهاية الأسبوع، نحو 320 صاروخاً أطلقتها حزب الله ؛حيث عبرت من لبنان إلى «إسرائيل»".

وفي بيان منفصل، اعترف الجيش الاحتلال رصد صاروخين عبرا من شمال غزة ، باتجاه مدينة عسقلان.

وفي الأثناء، أغلق الجيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة حول عدد من مستوطنات شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد تقييم أمني عقب إخلاء العديد منها جراء إطلاق حزب الله اللبنانية صواريخ وقذائف من لبنان.

وأعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن المناطق العسكرية المغلقة على امتداد الحدود مع لبنان ستشمل مستوطنات زرعيت، وشومارا، وشتوله ،وناتوا ،وإيفن ،ومناحيم.

يذكر بان المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين كبدت جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال الاستهداف المباشر لتجمعاته في أكثر من نقطة وموقع، وهو ما اعترف به الاحتلال.

لكن خفايا كثيرة وحقائق أكثر تتعلق بحجم الخسائر التي تكبدها كيان الاحتلال ما زالت لم تخرج إلى العلن بعد؛حيث اتفق محللون سياسيون على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن عن عدد مصابيه من ضباطه وجنوده خلال الحرب، ولا يمثل اعلان الحصيلة الحقيقية التي يرون أنها أكثر من ذلك بكثير، مؤكدين أن حالة التكتم على المعلومات في هذه الحرب غير مسبوقة.