الاحتلال يوقف اعتداءاته علی الضاحية.. فما هي خطته؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية ان الهدوء الحذر، يخيم علی الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 3 أيام، ولاتوجد اعتداءات علی الضاحية ولا استهدافات للأبنية السكنية ولاتحذيرات من قبل الجيش الاسرائيلي بإخلاء المناطق بذريعة وجود مخازن اسلحة لحزب الله، ولاتحليق للمسيرات والطائرات الحربية.

وأكد مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي بدأ يوسع رقعة اعتداءاته بعيداً جغرافياً عن الضاحية الجنوبية لبيروت. فقد ارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة في برجا في قضاء الشوف أدت الی ارتقاء 4 شهداء واصابة 18 شخص.

وأوضح مراسل العالم ان جل المستهدفين كانوا من النازحين الذين نزحوا من اعتداءات الاحتلال في جنوب لبنان، لكنهم ارتقوا شهداء في قضاء الشوف.

وأشار مراسل قناة العالم الی مجزرة اخری ارتكبها طيران الاحتلال الاسرائيلي في بلدة المعيسرة في قضاء كسروان خلف 9 شهداء و15 مصاب.

اما بلدة ديربلا في قضاء البترون فقد شهدت اعتداءاً ادی الی استشهاد شخصين وجرح 4 أخرين.