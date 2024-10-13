بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مستشفيات البقاع ويخرج بعضها عن الخدمة

العالم - مراسلون

وأشار مراسلنا الى انه ليلة امس تعرض 3 مستشفيات في منطقة البقاع لغارات اسرائيلية على محيطها.

واضاف ان الغارات بعدت حوالي 50 مترا عن احدى المستشفىات وتم الاستهداف على الجهات الاربعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، موضحا ان الغارات اخرجت قسم الطوارئ وقسم الاشعة وقسم العناية المركزة من الخدمة. مبينا ان هناك جهود حثيثة لاعادة المستشفى للعمل خلال 48 ساعة القادمة.

واضاف ان الاحتلال استهدف ايضا مستشفى في منطقة تمنين واخرى في منطقة الرياق، مشيرا الى جرح 5 اشخاص جراء الغارات الاسرائيلية، وانه تم نقل المرضى الى مستشفيات اخرى ابعد من المناطق الخطرة.

وبين ان منطقة البقاع تعرضت الى اكثر من 14 غارة في منطقة عدة منها تمنين، التحتا، ورياق، الفوقا ما اسفر عن استشهاد 5 اشخاص واصابة 30 اخرين، حسبما ذكر بيان لمسؤولين في المنقطة.

هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بتعرّض 3 مستشفيات في محافظة البقاع شرقي البلاد لأضرار مادية في مستشفيات تمنين التحتا، ورياق، وتل شيحا، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي الإطار نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس السبت، أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز للرعاية الصحية.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان عبر منصّة "إكس"، على ضرورة وقف الهجمات على العاملين في القطاع الصحي اللبناني، التي أدّت إلى استشهاد نحو 100 شخص، داعيًا إلى توفير "الحماية العاجلة للمرضى والعاملين في الرعاية الصحية بلبنان".

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