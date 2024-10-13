تدمير مسجد عمره 100 عام بلبنان في قصف صهيوني

العالم - لبنان

وقال رئيس بلدية كفر تبنيت فؤاد اسماعيل ياسين إنّ القرية الواقعة على بعد حوالى ثمانية كيلومترات من الحدود خسرت معلماً “له رمزية كبيرة لأهالي الضيعة”.

وأضاف: “في المناسبات، العائلات تجتمع في الساحة التي بقربه”، مشيراً إلى أنّ بناءه يعود إلى أكثر من مئة سنة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت، قرابة الساعة 01:30 (ت.غ+3) من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفةً بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

وأضافت أن غارةً إسرائيلية “استهدفت، قرابة الساعة 12:15 من بعد منتصف الليل، مبنى مؤلفاً من 3 طوابق، جانب محطة غبريس على أوتوستراد زفتا بقضاء النبطية، ما أسفر عن تدميره وإقفال الطريق”.

يذكر أن المبنى نفسه تعرّض، منذ أسبوع، لغارة جوية، دمرت جزءاً منه.

كما استهدفت غارة إسرائيلية، قرابة 06:00 من صباح اليوم، مبنى في بلدة رومين في قضاء النبطية، ودمرته بالكامل، حسب الوكالة اللبنانية.

وفي غارة، فجر الأحد، استهدف الإحتلال شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الشرحبيل شمال شرق مدينة صيدا (جنوب).

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن “سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وسمع دوي القصف في أرجاء مدينة صيدا، فيما أشارت المعلومات الأولية أن الشقة كانت خالية”.