عراقجي: لا نخشى الحرب ومستعدون لكل الخيارات + فيديو

العالم – إيران

وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد قال عراقجي: أنا ممتن للعراق بعدم السماح لاستخدام الأجواء العراقية ضد ايران. مؤكدا "لا نخشى الحرب ومستعدون لكل الخيارات" ونوه إلى أن احتمال اندلاع التوترات في المنطقة كبير والسبب هو جرائم الاحتلال في غزة وامتدادها إلى لبنان.

وأكد أن: المنطقة تعيش في وضع حذر وهناك احتمال لتصعيد نزاعات قد تتسع وتؤدي إلى حرب شاملة.

وشدد وزير الخارجية الإيرانية قائلاً: نريد السلام ونتطلع لسلام عادل في غزة ولبنان ويجب وقف العدوان الصهيوني ضدهما ووقف إطلاق النار.

وأضاف: للأسف المجتمع الدولي لا يهتم ما يكفي بما يجري في غزة ولبنان.

وقال عراقجي: نستمر في محاولاتنا لإيصال المساعدات للنازحين سواء في لبنان أو سوريا.

من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن: وقوع الحرب في المنطقة سيؤدي إلى زعزعة أمنها.

وشدد على أن المنطقة تواجه تحديات مصيرية حيث يتواصل العدوان على غزة ولبنان.

وقال إن الحكومة العراقية حذرت من قبل من توسيع رقعة الحرب على غزة.

وصرح وزير الخارجية العراقي: نرفض استغلال الأجواء العراقية كجزء من فضاء الحرب.. نؤكد أنه ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب وإن القرار خاضع للدولة بسلطاتها الثلاث.

وأكد أن اندلاع الحرب قد يؤدي إلى أزمة طاقة ويتسبب في تهديد حركة الملاحة.

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