قالیباف يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

العالم – إيران

وجاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي الذي بدأ أعماله اليوم الأحد باستضافة جنيف السويسرية، ويستمر حتى يوم الخميس 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وفي كلمته خلال الاجتماع، سلط قاليباف الضوء على التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في لبنان وفلسطين وجرائم التي يرتبكها الصهاينة بحق شعبيهما، مع تأكيده على دعم فصائل المقاومة في مواجهة هؤلاء الجناة.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) التابع للأمم المتحدة، عام 1889 وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم، ويعقد قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.

وتسلط الدورة الـ149 العادية المقامة في جنيف، الضوء على موضوع استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة.