بالفيديو.. شيوخ العشائر وأكاديميون بالنجف الأشرف يؤكدون وقوفهم إلى جانب المقاومة

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في مدينة النجف الأشرف العراقية أكد شيوخ عشائر وأكاديميون وقوفهم إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف المدنيين الأبرياء والذي ادى إلى تهجير العديد من الأسر وتهديم المنازل مما أثار موجة استنكار واسعة بين مختلف الأوساط الدينية والاجتماعية .كما شدد الحاضرون على رفضهم المطلق لأي استهداف يطال رموز المقاومة الإسلامية ومراجع الدين معتبرين أن هذه الهجمات تشكل تصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وقال مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف، قاسم الخاقاني، ان " اليوم نرى الوقفة المشرفة للعشائر العراقية في التنديد بالاستهداف الصارخ لسيد المقاومة السيد الذي وقف ضد الكيان الصهيوني واللامريكيان ما يقارب 35 سنة، وعندما عجزوا عن استهدافه في الميادين استهدفوه بهذه الجريمة البشعة".

من جانبه قال معاون محافظة النجف الاشرف، حسن كاظم، ان" الوضفة التضامنية من العشائر النجفية والمجتمع النجفي بكافة اطيافه مع القضية الفلسطينية وقضية الشعب اللبناني، الاعتداءات السافرة من الكيان الصهيوني الغاصب وسقوط الشهداء وفي مقدمتهم السيد حسن نصرالله ورفاقه وكذلك وقفة تضامنية مع سماحة المرجع الاسلامي الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني".

المشاركون في المؤتمر العشائري أشاروا إلى أن الدفاع عن المقدسات والأراضي المحتلة هو واجب أخلاقي وديني من اجل دعم القضايا العادلة للأمة الإسلامية .

واكد شيخ عشائر آل عيسى في العراق، عبود العيساوي، ان " هذه المواقف التي تتبناها العشائر واليوم تتبناها لدعم قواتنا المسحلة ورفدها بابنائهم من الابناء الغيارة لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والتاكيد بان العراق ليس بعيدا عما يجري، العراق مستهدف ضمن المخطط الذي تخططه الدوائر الامبريالية والصهيونية باستهداف العراق وهو استهداف للمقاومة للاستيلاء عليها ونهب ثرواتها وتدنيس مقدسات، لذلك واجب العشائر ان تكون دائما مع الحدث"

وفي ظل هذا التصعيد الاسرائيلي العدواني أكد الحاضرون أن المجتمع الدولي يواجه مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه جرائم الاحتلال التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وطالبوا بضرورة محاسبة الكيان الاسرائيلي على انتهاكاته المستمرة ضد حقوق الإنسان