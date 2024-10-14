الجيش السوري يستهدف مسيرة انتحارية ومواقع للعناصر الإرهابية

العالم - سوريا

وأسقط الجيش السوري أمس، مسيرة انتحارية للتنظيمات الإرهابية في أجواء ريف إدلب، ودك بمدفعيته الثقيلة مواقع مسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه في ريف إدلب الجنوبي، في سياق رده على اعتداءاتهم المتكررة على نقاط له بمنطقة خفض التصعيد وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين موسكو وأنقرة.

من جهته واصلت قوات الاحتلال الأميركية تعزيز قاعدتها بمدينة الشدادي بريف الحسكة، بالتزامن مع نقلها أنظمة دفاع جوي من قاعدتها في حقل غاز «كونيكو» إلى قاعدة «حقل العمر» النفطي في ريف دير الزور، وبالموازاة تواصل تدريباتها في قاعدة «التنف» على مثلث الحدود السورية-العراقية- الأردنية.

وأفادت صحيفة الوطن السورية بإسقاط الجيش أمس طائرة انتحارية مسيرة كان الإرهابيون أطلقوها في أجواء محور سراقب لرصد واستهداف تحركات الوحدات العسكرية ونقاط تمركزها وانتشارها، ولكنهم فشلوا في تحقيق الغاية من إطلاقها فشلاً ذريعاً.

وأوضح المصدر أن الجيش السوري دك بمدفعية ثقيلة أيضاً مواقع لمسلحي «النصرة» في فليفل وكنصفرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن اشتعال النيران في العديد منها.

ولفت المصدر نفسه إلى أن المجموعات الإرهابية المنضوية فيما يسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها «النصرة»، تواصل بشكل يومي اعتداءاتها بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمحاور التماس بمنطقة خفض التصعيد، ما يواجه بتصدي القوات السورية.

وشن سلاح الجو السوري والروسي المشترك، غارة يوم أمس على تحركات لخلايا داعش الإرهابي في بادية تدمر – السخنة وجبالها بريف حمص الشرقي، وقطاع الرصافة في بادية الرقة الغربية.

وأوضح المصدر أن الوحدات العسكرية المشتركة من الجيش والقوات الرديفة، مستمرة بتمشيط قطاعات البادية من الدواعش، وقضت منذ بداية الأسبوع الجاري على العديد منهم، ودمرت لهم عتاداً عدوانياً وعربات دبل كبين ودراجات نارية.

وفي غضون ذلك نفذت «قوات سورية الديمقراطية- قسد» محاولة تسلل بعد منتصف ليل السبت – الأحد على مواقع تابعة لفصائل ما يسمى «الجيش الوطني» الموالية للقوات التركية، على محور كباشين بريف حلب الشمالي، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.

وبينت مصادر إعلامية أنه استُخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الرشاشة والمتوسطة، تزامناً مع قصف مدفعي متبادل، ما أسفر عن مقتل مسلح من فصيل «فيلق الشام» وإصابة آخرين بجراح.

وفي سياق آخر وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقاعدة الاحتلال الأميركية غير الشرعية بالشدادي في ريف الحسكة، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك».

ونقلت الوكالة عن مصدر أن «طائرة شحن عسكرية تابعة للاحتلال الأميركي هبطت في القاعدة الأميركية بمدينة الشدادي بريف الحسكة، تحمل تعزيزات عسكرية ولوجستية لدعم قواتها في المنطقة».

وفي وقت سابق أمس، نقلت قوات الاحتلال الأميركية أنظمة دفاع جوي من قاعدتها في حقل غاز «كونيكو» إلى قاعدة «حقل العمر» النفطي في ريف دير الزور.

وأوضح المصدر أن «عملية النقل جرت بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي الأميركي وحراسة مشددة ترافق الرتل».