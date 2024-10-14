مسيّرات المقاومة العراقية تدك هدفا حيويا في غور الأردن + فيديو

العالم- العراق

وأعلنت المقاومة الاسلامية في العراق عن قيام مسيراتها بمهاجمة هدف حيوي في غور الأردن بالاراضي المحتلة مؤكدا أنه يأتي نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي ما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الإثنين 14-10-2024، هدف حيوي في غور الاردن باراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الإثنين ١٠ – ربيع الثاني – ١٤٤٦ هـ