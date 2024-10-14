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صحيفة عبرية تكشف..

لماذا فشلت تل أبيب في إسقاط مسيرات هاجمت معسكر غولاني؟

لماذا فشلت تل أبيب في إسقاط مسيرات هاجمت معسكر غولاني؟
الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن سبب عجز جيش الاحتلال الصهيوني عن إسقاط مسيرات حزب الله التي هاجمت معسكر غولاني.

العالم - الاحتلال

وأشارت الصحيفة إلى أن المسيرات لم تظهر على الرادار لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض.

وأضافت: "طاردت طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية المسيرات، لكنها اختفت من على الرادار وفقدت القوات الإسرائيلية أثرها، ربما لأنها كانت تحلق على مسافة قريبة جدا من الأرض".

وأدعت الصحيفة أنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار لأنه كان من المفترض أن المسيرات قد تحطمت أو تم اعتراضها بمجرد اختفائها عن الرادار.

وأعترف جيش الاحتلال اليوم الاثنين، بمقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه حزب الله على القاعدة العسكرية جنوب حيفا.

هذا وأعلن حزب الله في بيان انه "في عمليّة نوعية ومركبّة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الإعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".

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