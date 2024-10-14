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عراقجي يبحث مع نظيره العماني وقف العدوان على غزة

عراقجي يبحث مع نظيره العماني وقف العدوان على غزة
الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في مسقط، لإجراء مشاورات دبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

العالم - إيران

ووصل عراقجي فجر اليوم الاثنين العاصمة العمانية مسقط بعد مغادرة بغداد مساء الأحد.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء أحدث التطورات في المنطقة خاصة العدوان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني والأزمات الناتجة عنها.

هذا وزار وزير خارجية إيران أمس الاحد العاصمة العراقية بغداد وتباحث مع السلطات العراقية القضايا التي تهم البلدين والسلام في المنطقة.

ويزور عراقجي العاصمة العمانية مسقط، كجزء من جولاته الإقليمية لإجراء مشاورات دبلوماسية لوقف جرائم الكيان الصهيوني والتي شملت حتى الآن السعودية وقطر وسوريا ولبنان والعراق وعمان.

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