شاهد.. "عقاب" فلسطيني يفتك بدورية استطلاع إسرائيلية

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في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا عدوانه على غزة مستهدفا المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ تتصدى المقاومة الاسلامية لقواته المتوغلة في عدة محاور من القطاع.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس بثت مشاهد لاستهداف دورية استطلاع إسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بطائرة مسيرة انقضاضية من طراز الزواري تحمل اسم 'عقاب' ،وهي مزودة بكاميرا.

وأظهر مقطع القسام إن الهدف كان دورية استطلاع تابعة لجيش الاحتلال قوامها سيارتا جيب وأربعة جنود كما نشرت الحركة مشاهد لاستهدافها تجمعات لقوات إسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة وفي داخل منطقة الغلاف بطائرات مسيّرة انقضاضية من طراز الزواري ايضا

إلى ذلك استهدفت القسام منزلا شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، تحصن به عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأوقعتهم بين قتيل ومصاب. كما فجرت فتحة نفق بقوة راجلة تابعة للاحتلال شمال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. واستهدفت دبابة 'ميركافا' بقذيفة الياسين مئة وخمسة في حي الجنينة شرقي مدينة رفح بجنوب القطاع. كما فجرت القسام عين نفق مفخخة في قوة صهيونية هندسية في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة إضافة إلى نشر مشاهد أخرى تتضمن دك تحشدًا لقوات العدو شرق معسكر جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون.

بدورها ذكرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تمكنوا من إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر، كانت تنفذ مهام استخبارية في شارع وادي العرايس بحي الزيتون شرق مدينة غزة وأكدت سرايا القدس، أنها فجّرت آليتين عسكريتين تابعتين للاحتلال باستخدام عبوتين من نوع ثاقب أثناء توغل الآليتين في منطقة المثلث بشارع السكة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.