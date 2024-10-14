حزب الله يطلق صلية صاروخية نوعية على قاعدة بحرية

العالم - لبنان

وجاء في بيان المقاومة الاسلامية صباح اليوم الاثنين:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو ‏الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم ‏الاثنين 14-10-2024 صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن ‏تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 14-10-2024‏

‏10 ربيع الثاني 1446 هـ