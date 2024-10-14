مشاهد مرعبة لحرائق خيام النازحين بمستشفى شهداء الاقصى

العالم - مراسلون

هذه خيمة قناة العالم، الخيمة التي مكث فيها لاشهر مطولة، وهذه هي اثار الغارة الاسرائيلية التي استهدفت خيام النازحين في مستشفى شهداء الاقصى للمرة الثامنة.

واشار مراسلنا ان الغارة الوحشية تسببت في حرق الخيام وارتقاء عدد كبير من الشهداء واصابة اخرين، وسط انتشار رائحة الدماء والحرائق.

واضاف ان الغارة استهدفت العشرات من خيام النازحين وهي خيام قريبة من مقرات الطواقم الصحفية الفلسطينية.

وقالت شابة فلسطينية "ان المشاهد الاولى عبارة عن محرقة بكل معنى الكلمة وابادة، حيث احرقت كل الخيام وامتدت النيران لكل الخيام، لقد نجونا باعجوبة".

فيما ذكرت سيدة فلسطينية ان " الساعة الواحدة والعشرة سمعنا صوت ضرب عنيف ، ايقظت بناتي السبعة، واثناء تحركنا سقط البلاستيك المنحرق على ارجلهم، ولم اتمكن من فعل شيء النيران كانت تلتهم كل شيء،استغرق الامر اكثر من 3 ساعات لاطفاء الحريق".

فيما قالت شابة فلسطينية اخرى" كنا نائمون والساعة الواحدة والعشر دقائق استهدفوا الخيام للمرة الثامنة في مربع الاقصى وهو المكان المفترض ان يكون مكانا امن".