قاليباف: نواجه كيانا قتل أكثر من 10 آلاف طفل ويفتخر بذلك

العالم - ايران

واضاف قاليباف مام الاتحاد البرلماني العالمي: جئت إلى هنا مباشرة من بيروت من بين الأنقاض التي خلفتها القنابل التي قتلت المدنيين وشردت أكثر من مليون شخص.. أنا صوت شعب لبنان المظلوم والقوي.

وتابع: إن الشعب المظلوم ينتظر الهجوم الجبان للمقاتلات الأمريكية في أي لحظة، لكنه لا يملك أي شك في هزيمة أكبر عدو للإنسانية بالقوة والإرادة التاريخية.

تجدر الإشارة إلى أن قاليباف يزور حاليا سويسرا مع وفد برلماني لحضور الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني العالمي.

وقد تم اختيار هذه الدورة لقمة الاتحاد البرلماني الدولي لتكون موضوع المناقشة العامة للجمعية "استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) من أجل مستقبل أكثر سلامًا واستدامة".

وفي نفس الوقت الذي يعقد فيه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في جنيف، ستعقد الجمعية الآسيوية للجمعية البرلمانية الآسيوية والاتحاد البرلماني للدول الإسلامية (PIC) وأعضاء البرلمانات في مجموعة البريكس اجتماعاتهم المتخصصة.