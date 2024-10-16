إستشهاد رئيس بلدية النبطية وعدد من الأعضاء بقصف إسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى جرح أكثر من 24 مواطنا من هذه المدينة جراء تلك المجزرة الإسرائيلية حيث كانوا يتجمعون لتلقي المساعدات التي يقوم بها رئيس البلدية والاتحاد بتوزيعها على المواطنين الصامدين من أبناء البلدة أو المدينة في النبطية.

كما نوّه مراسلنا إلى مجزرة أخرى إرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في منطقة علي النهري قبل قليل بعد ثلاث غارات شنت على هذه المنطقة، حيث تقع منطقة"علي النهري" في قضاء مدينة زحلة، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات شكلت طوقا ناريا في بلدة "جوية" عندما كان يقوم بعض أهالي البلدة بدفن شهدائهم ولم نبلغ عن إصابات في هذه الغارات، إلا انها كانت في اطار التهويل من خلال الاعتداءات العشوائية.

وكانت قد أفادت مصادر لبنانية بمقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم رئيس بلدية النبطية، الدكتور أحمد كحيل، من جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بلدية النبطية ومبنى اتحاد بلديات المنطقة.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة جاءت ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان.

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