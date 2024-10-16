حزب الله يوقع قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال باشتباكات من مسافة صفر

العالم-لبنان

وأعلن حزب الله في بيان أن مقاتلي المقاومة الإسلامية يخوضون اشتباكات في بلدة القوزح بجنوب لبنان من نقطة الصفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.

وأكد البيان أن الاشتباكات "أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو.. وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية "الوطنية للاعلام" عن تعرض بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة رميش لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات مساء اليوم.

وافادت مصادر إعلامية أن سلاح الجو الاسرائيلي يحلق على علو منخفض في عيتا الشعب جنوب لبنان.

من جانبه أكد حزب الله أنه قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية،وعرض مقطع فيديو تظهر عملية التحضير والقصف.

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وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في وادي هونين بصلية صاروخية. كما أكد التصدي لمسيرتين إسرائيليتين وإجبارهما على التراجع ومغادرة أجواء جنوب لبنان.

وفي بيان آخر قال حزب الله إنه قصف آليات ومواقع عسكرية، مخلفا إصابة 13 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة، كما استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بين بلدتي العديسة ومركبا برشقة صاروخية.

وأشار الحزب إلى أنه قصف مستوطنة كرمئيل بالصواريخ، وأوقع طاقم دبابة ميركافا بين قتيل وجريح في محيط بلدة راميا، كما قصف تجمعا لجنود الاحتلال في مسغاف عام بقذائف المدفعية.

وأعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال في بلدة مركبا بقذائف المدفعية.

كما أعلن قصف ثكنة بيت ليد شرق نتانيا بصواريخ نصر 1 التي استخدمها للمرة الاولى وهي صواريخ أرض-أرض بمدى 100 كلم، يمتاز بقدرته على تضليل أنظمة الدفاع الجوي و مناعة منظومته عن التشويش.

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